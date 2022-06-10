HT Kulüp 572. bölüm...

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Cemiyet hayatının yardım derneklerine üye olan ünlü hanımları... Yasemin Özilhan'ın özel hayatına dair her şey... Sinema ve televizyon dünyasının en iyilerinin belirlendiği MTV Ödül töreni ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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