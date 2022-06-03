HT Kulüp 571. bölüm...

"İtaatsiz Kökler-Ölmez Ağacı Direniyor" sergisi... Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'nin düzenlediği "Hababam Sınıfı Parıltı'yla El Ele" adlı tiyatro oyunu... Cemiyet hayatının yardım dernerklerine üye olan kadınları ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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