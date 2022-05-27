HT Kulüp 570. bölüm...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 50. yıl galası... Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivalinin yıldızlarla dolu, gösterişli kırmızı halı geçidi... Uluslararası başarılara sahip ve dünya sahnelerinde ülkemizi temsil eden genç müzisyenlerin sahne aldığı ÇEV Sanat konseri... Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da gerçekleştirilen Billboard Müzik Ödülleri ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...
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