HT Kulüp 569. bölüm...

Fotoğraf tutkunu iş insanı Bülent Eczacıbaşı, "Dönüşümden Yansımalar: Yeni İstanbul Modern'e Doğru" sergisi... 4.sü düzenlenen "Baharın Keyfini Sürün" etkinliği... Moda tutkunlarının merakla beklediği renkli defile görüntüleri... İş insanı merhum Erol Simavi'nin eşi Belma Simavi'nin sevenlerini yasa boğan cenaze töreninden çok özel görüntüler ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...
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