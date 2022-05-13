HT Kulüp 568. bölüm...

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ÇABA Derneği'nin gelirini sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine aktarmak için düzenlediği Alışveriş Şenliği... New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin Kostüm Enstitüsü'ne yardım amacıyla düzenlenen Met Gala daveti... Bu yıl 17.'si Habertürk ve Bloomberg HT medya sponsorluğunda gerçekleşen Contemporary İstanbul ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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