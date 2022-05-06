HT Kulüp 567. bölüm...

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) geleneksel hale getirdiği TOG Bazar'dan renkli görüntüler... Roksi Garih'in babası David Nahmiyas'a hüzünlü vedası... Esra Gülmen'in Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "Don't Play with My Emotions" ve Tarık Töre'nin kişisel sergisi "Caspar David Friedrich Nietzsche Guevara"ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...
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