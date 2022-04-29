HT Kulüp 566. bölüm...

Ekranların en kaliteli cemiyet haber programı bu hafta da dopdolu.... Kansersiz Yaşam Derneği'nin düzenlediği iftar daveti... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen şenlikler... Modacı Şebnem Çapa'nın yeni koleksiyon daveti... Pilevneli Galeri'den iki yeni sergi ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.