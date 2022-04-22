HT Kulüp 565. bölüm...

İç turizmi geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiren Rotahane'nin, turizme katkı sağlayan şehir ve kurumları ödüllendirdiği Yıldız Ödülleri gecesi... Ünlü isimlerin hobileri... Caroline Koç'un iş ve özel hayatına dair ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.