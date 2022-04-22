HT Kulüp 565. bölüm...

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İç turizmi geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiren Rotahane'nin, turizme katkı sağlayan şehir ve kurumları ödüllendirdiği Yıldız Ödülleri gecesi... Ünlü isimlerin hobileri... Caroline Koç'un iş ve özel hayatına dair ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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