HT Kulüp 563. bölüm...

Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da düzenlenen Grammy Ödüllerinden renkli görüntüler... ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, 'Genç Yetenekler' projesi için ekibiyle gerçekleştirdiği ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, 'Genç Yetenekler' projesi için ekibiyle bir araya geldi... Nevbahar Koç'un iş ve özel hayatına dair ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...
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