HT Kulüp 561. bölüm...

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Cemiyet hayatının ünlü hanımlarının kış şıklıkları... Parıltı Derneği'nden tiyatro oyunu... Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton ile çok özel söyleşi... Pervin Ersoy'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Koku Günü Lansmanı ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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