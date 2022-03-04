HT Kulüp 558. bölüm...

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Oscar'ın provası olarak görülen SAG (Screen Actors Guild-Ekran Oyuncuları Birliği) Ödüllerinden renkli görüntüler... Cemiyet hayatının ünlü simalarının Bebek turları... İş insanlarından Pınar Eczacıbaşı'nın iş ve özel hayatına dair her şey ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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