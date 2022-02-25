HT Kulüp 557. bölüm...

Akfen Holding'in sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirdiği sanat alanı Loft Art, ikinci sergisi Symbio sergisi... Modaseverlerin ilgiyle yeni kreasyonlarını beklediği Mizalle'in İlkbahar/Yaz 2022 koleksiyonu... Öznur Yakın ile iş ve özel hayatına dair her şey ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...
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