HT Kulüp 556. bölüm...

Modacı Atıl Kutoğlu ile çok özel söyleşi... Sinema dünyasının en iyilerinin belirlendiği Oscar Ödülleri'nin adayları... Los Angeles'ta yaşayan Begüm Şen iş ve özel hayatına dair her şey ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...
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