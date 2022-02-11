HT Kulüp 555. bölüm...

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Cemiyet hayatının golf tutkunu ünlü isimleri isimleri... Sanat Tarihi tutkusuyla ön plana çıkan akademisyen Hülya Kalyoncuile çok özel söyleşi... İş insanı Melisa Mutlu'nun iş ve özel hayatına dair her şey ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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