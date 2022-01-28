HT Kulüp 553. bölüm...

Acar Ailesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen yılın ilk heykel sergisi... Sömestr ile birlikte Uludağ'a akın ederek kayak yapan tatilcilerin renkli görüntüleri... İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin Uludağ tatilleri... Merhum iş insanı Mustafa Koç, vefatının altıncı yıldönümünde, ailesi ve sevenleri tarafından kabri başında dualarla anıldı... 91 yaşında hayatını kaybeden Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Selahattin Beyazıt'ın cenaze töreni ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...
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