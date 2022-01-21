HT Kulüp 552. bölüm...

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Sosyetenin tanınmış simalarından Elif Dürüst ile kardeşi Şirin Yalçın'ın bilinmeyenleri... AKM'de ilk uluslararası sergi olan 'Birlikte Var Olmak' Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açıldı... Sanat tutkusuyla bilinen Maya Portakal Bitargil ile özel söyleşi... İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin hobileri ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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