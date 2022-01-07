HT Kulüp 550. bölüm...

Gözde kayak merkezi Uludağ'da yeni yıl kutlamaları... Sanat tutkunu Derin Mermerci ile çok özel sanat sohbeti... İş ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin kış tatili rotaları... İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı'nın iş ve özel yaşamına dair her şey ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...
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