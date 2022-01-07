HT Kulüp 550. bölüm...

Gözde kayak merkezi Uludağ'da yeni yıl kutlamaları... Sanat tutkunu Derin Mermerci ile çok özel sanat sohbeti... İş ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin kış tatili rotaları... İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı'nın iş ve özel yaşamına dair her şey ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

HT Kulüp HT Life 256. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Kulüp 550. bölüm...

Gözde kayak merkezi Uludağ'da yeni yıl kutlamaları... Sanat tutkunu Derin Mermerci ile çok özel...
HT Kulüp HT Life 255. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Kulüp 549. bölüm...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinin yeni yıl mesajları... Bebek caddelerinden renkli görüntüler......
HT Kulüp Sosyetenin yeni yıl dilekleri...

2022'ye girmemize saatler kala iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yeni yıl dileklerini HT...
HT Kulüp 'Sağlık, mutluluk, huzur'

Yeni yıldan sağlık ve huzur bekleyen herkese iyi dileklerini gönderen birçok ünlü isim dileklerini...
HT Kulüp HT Life 254. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Kulüp 548. bölüm...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin ev sahipliğinde düzenlenen Design Week...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.