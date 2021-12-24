HT Kulüp 548. bölüm...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin ev sahipliğinde düzenlenen Design Week Turkey... İş ve cemiyet hayatının özel isimleri... Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ile çok özel söyleşi...İş kadını Caroline Koç'un iş ve özel hayatına dair her şey ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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