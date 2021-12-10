HT Kulüp 546. bölüm...

Otizmli çocuklar yararına bu yıl 14. defa düzenlenen Tohum Otizm Vakfı ve Le Bedesten Yılbaşı Alışveriş Şenliği... Kütahya Porselen 'Herkes kendi hayatının parlayan bir yıldızıdır' mottosuyla tasarlanan yeni koleksiyonunun daveti... Öznur Yakın'la çok özel röportaj ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...
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