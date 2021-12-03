HT Kulüp 545. bölüm...

Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası tasarım yarışması 15. İstanbul İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması... İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan'ın 50. yılını kutladığı renkli davet... Başarım Sensin Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleşen "Ağaçlar Toprağın Göğe Yazdığı Şiirlerdir" isimli fotoğraf sergisi... Cemiyet hayatının sanat tutkunu isimleri... Derin Mermerci'nin iş ve cemiyet hayatına dair her şey ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...
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