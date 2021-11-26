HT Kulüp 544. bölüm...

Sanatseverlere kapılarını Loft Art'da açan Humano sergisinden renkli görüntüler... Amerikan Müzik Ödülleri'nde muhteşem şovlar... Serra Türker'in markası için düzenlediği lansman daveti... Sosyetenin tarz kadınları.. Ümit Boyner'in iş ve cemiyet hayatına dair her şey ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

HT Kulüp HT Life 250. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Kulüp 544. bölüm...

Sanatseverlere kapılarını Loft Art'da açan Humano sergisinden renkli görüntüler... Amerikan Müzik...
HT Kulüp HT Life 249. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Kulüp 543. bölüm...

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ödül töreni... Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de...
HT Kulüp HT Life 248. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Kulüp 542. bölüm...

Cemiyet hayatından ünlü simaların hobileri... Moda tasarımcısı Mert Aslan'ın defilesinden renkli...
HT Kulüp HT Life 247. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Kulüp 541. bölüm...

Cumhuriyetin 98. yılında iş cemiyet ve sanat dünyasından isimlerinin de katılımıyla gerçekleşen...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.