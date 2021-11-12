HT Kulüp 542. bölüm...

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Cemiyet hayatından ünlü simaların hobileri... Moda tasarımcısı Mert Aslan'ın defilesinden renkli görüntüler... İstanbul'un elit semtlerinden cadde turları... Ümit Boyner'in iş ve cemiyet hayatına dair her şey ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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