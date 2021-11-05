HT Kulüp 541. bölüm...

Cumhuriyetin 98. yılında iş cemiyet ve sanat dünyasından isimlerinin de katılımıyla gerçekleşen Atatürk Kültür Merkezi'nin görkemli açılış töreni... Yılın en iyilerinin belirlendiği 'Gentleman' ödülleri... Los Angeles'ta yaşan Begüm Şen'in iş ve cemiyet hayatına dair her şey ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...
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