HT Kulüp 540. bölüm...

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'nden çok özel etkinlik... Sosyetik güzel Derin Mermerci, ablası Tansa Mermerci Ekşioğlu'yla birlikte gerçekleştirdiği online bir sanat sohbeti... Cemiyet hayatının golf tutkunu isimleri... Los Angeles'ta yaşan Begüm Şen'in iş ve cemiyet hayatına dair her şey ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...
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