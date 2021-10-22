HT Kulüp 539. bölüm...

İş dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen TÜSİAD Olağan Yüksek İstişare Kurulu toplantısı... Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde Diyarbakır Keçi Burcu'nda gerçekleşen Ahmet Güneştekin'in "Hafıza Odası" sergisi... Türkiye'nin uluslararası çaptaki en önemli organizasyonlarından biri olan Fashion Week İstanbul'dan renkli görüntüler... Nevbahar Koç'un iş ve cemiyet hayatına dair her şey ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...
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