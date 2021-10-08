HT Kulüp 537. bölüm...

Bu yıl 16.'sı Habertürk ve Bloomberg HT medya sponsorluğunda gerçekleşen Contemporary İstanbul'dan renkli görüntüler... "Reflections İstanbul-Zamansız Sofralar" sergisine katılan cemiyet hayatının ünlü isimleri bereket temasıyla hazırlanan sofraları... Paris ve Milano Moda Haftasında moda rüzgarı... Alara Koçibey'in iş ve cemiyet hayatına dair her şey ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

HT Kulüp HT Kulüp 537. bölüm...

Bu yıl 16.'sı Habertürk ve Bloomberg HT medya sponsorluğunda gerçekleşen Contemporary İstanbul'dan...
HT Kulüp HT Life 243. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Life 242. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Kulüp 536. bölüm...

Türkiye'nin dört bir yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarının yapıtlarını İstanbul'da aynı...
HT Kulüp HT Kulüp 535. bölüm...

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından seçilen Emmy Ödüllerinde görkemli kırmızı...
HT Kulüp HT Life 241. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp Koç'tan evleneceklere tavsiyeler...

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, geçtiğimiz hafta katıldığı bir düğün töreninde yaptığı...
HT Kulüp HT Life 240. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.