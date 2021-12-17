Şirin Yalçın ve Rosella Karabacak'ın bir yıl önce hayata geçirdikleri dekorasyon markasının, yeni yıl tasarımlarını tanıttığı davet... Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle düzenlenen "Mustafa V. Koç Spor Ödülü... Cemiyet hayatının ünlü babaları... Sophıe Herman ile çok özel röportaj ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...
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