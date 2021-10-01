HT Kulüp 536. bölüm...

Türkiye'nin dört bir yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarının yapıtlarını İstanbul'da aynı çatı altında sanatseverlerle buluştuğu BASE sanat daveti... Artkolik sanat galerisinin sahibi Nazlı Keçili ile çok özel söyleşi... Begüm Şen ile çok özel söyleşi ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...
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