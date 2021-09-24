HT Kulüp 535. bölüm...

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından seçilen Emmy Ödüllerinde görkemli kırmızı halı görüntüleri... Cemiyet hayatından ünlü isimlerin cadde turları... Sanatsever bir isim olan Maya Portakal Bitargil ile çok özel söyleşi ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...
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