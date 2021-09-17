HT Kulüp 534. bölüm...

Ekranların ilk ve tek cemiyet haber programı HT Kulüp bu hafta da dopdolu... Cemiyet hayatının sanatsever isimleri Elgiz Müzesi'nde bir araya geldi... Bodrum'da gerçekleşen World Corporate Golf Challenge (WCGC) Turkey etkinliğinde çok özel görüntüler... MTV ve MET Gala'dan renkli şovlar ile daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...
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