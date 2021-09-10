HT Kulüp 533. bölüm...

Ekranların ilk ve tek cemiyet haber programı HT Kulüp bu hafta da dopdolu... Cemiyet hayatının sanatsever ismi Nazlı Keçili, bu hafta HT Kulüp'ün özel konuğu... 78'inci Venedik Film Festivali'nden renkli görüntüler ... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı kitap tanıtım daveti ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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