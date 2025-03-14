Ece Saruhan'la Oyuna Devam 54. bölüm...

"Ece Saruhan'la Oyuna Devam" Bloomberg HT ekranlarını sanatla buluşturmaya devam ediyor. ENKA Sanat'ın yapım sponsorluğunda hazırlanan Ferhan Şensoy belgeselinin detayları, 32. İstanbul Caz Festivali ve daha fazlası Ece Saruhan'la Oyuna Devam'da...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.