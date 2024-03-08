Ece Saruhan'la Oyuna Devam 4. bölüm...

"Ece Saruhan'la Oyuna Devam" Bloomberg HT ekranlarını sanatla buluşturuyor. Edebiyatımızın çok yönlü ismi Ülkü Tamer'i saygıyla anan Kadıköy Boa Sahne'nin 'Tarihte Yaşanmamış Olaylar' oyunun kulisinden özel röportajların ve izlenimlerin yer alacağı programda ayrıca haftanın 'Kültür-Sanat Ajandası' da ekrana gelecek. "Ece Saruhan'la Oyuna Devam" Cumartesi akşamı saat 21.00'de Bloomberg HT'de

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