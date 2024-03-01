Ece Saruhan'la Oyuna Devam 362. bölüm...

"Ece Saruhan'la Oyuna Devam" Bloomberg HT ekranlarını sanatla buluşturuyor. Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul'un rol aldığı DasDas ve Oji Tiyatro'nun yeni oyunu "Override"ın kulisinden çok özel sohbetlerin yer aldığı programda ayrıca haftanın kültür-sanaj ajandası da yayınlanacak. "Ece Saruhan'la Oyuna Devam" Cumartesi akşamı saat 21.00'de Bloomberg HT'de...
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