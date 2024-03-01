Ece Saruhan'la Oyuna Devam 362. bölüm...

"Ece Saruhan'la Oyuna Devam" Bloomberg HT ekranlarını sanatla buluşturuyor. Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul'un rol aldığı DasDas ve Oji Tiyatro'nun yeni oyunu "Override"ın kulisinden çok özel sohbetlerin yer aldığı programda ayrıca haftanın kültür-sanaj ajandası da yayınlanacak. "Ece Saruhan'la Oyuna Devam" Cumartesi akşamı saat 21.00'de Bloomberg HT'de...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

HT Kulüp Ece Saruhan'la Oyuna Devam 362. bölüm...

"Ece Saruhan'la Oyuna Devam" Bloomberg HT ekranlarını sanatla buluşturuyor. Ceyla Odman ve Çağlar...
HT Kulüp Ece Saruhan'la Oyuna Devam 361. bölüm...

"Ece Saruhan'la Oyuna Devam" Bloomberg HT ekranlarını sanatla buluşturuyor.Berkay Ateş, kendisi...
HT Kulüp HT Kulüp 646. bölüm...

Zaferin Rengi film galası... Vehbi Koç Ödülleri... Ahmet Güneştekin'le özel söyleşi ve daha fazlası...
HT Kulüp Ece Saruhan'la Oyuna Devam 360. bölüm...

"Ece Saruhan'la Oyuna Devam" Bloomberg HT ekranlarında sanat dolu yolculuğuna başlıyor Engin...
HT Kulüp HT Kulüp 645. bölüm...

Sanatseverlere Umut Denemesi sergisi... Ünlü isimlerin cadde turu, İnci Ertuğ'dan Aşık Mıyım Neyim...
HT Kulüp HT Life 360. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Kulüp 644. bölüm...

Prof. Dr. Turhan Esener son yolculuğuna uğurlandı... 66. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu......
HT Kulüp HT Life 359. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.