Ece Saruhan'la Oyuna Devam 361. bölüm...

"Ece Saruhan'la Oyuna Devam" Bloomberg HT ekranlarını sanatla buluşturuyor.Berkay Ateş, kendisi yazıp başrolünde oynadığı 'Uykusuz Bir Rüya, Salim' oyununu Ece Saruhan'a anlattı. Programda ayrıca 21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin basın toplantısından tüm detaylar da yer alacak. "Ece Saruhan'la Oyuna Devam" Cumartesi akşamı saat 21.00'de Bloomberg HT'de
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