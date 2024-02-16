Ece Saruhan'la Oyuna Devam 360. bölüm...

"Ece Saruhan'la Oyuna Devam" Bloomberg HT ekranlarında sanat dolu yolculuğuna başlıyor Engin Hepileri'nin yönettiği; Beyza Şekerci, Onur Ünsal ve Neslihan Arslan'ın rol aldığı Tiyatro.İn'in yeni oyunu 'Kim Bu Ben'in kulisinden çok özel röportajların yer aldığı programda ayrıca haftanın kültür-sanat ajandası da yer alacak. "Ece Saruhan'la Oyuna Devam" Cumartesi akşamı saat 21.00'de Bloomberg HT'de

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

HT Kulüp Ece Saruhan'la Oyuna Devam 360. bölüm...

"Ece Saruhan'la Oyuna Devam" Bloomberg HT ekranlarında sanat dolu yolculuğuna başlıyor Engin...
HT Kulüp HT Kulüp 645. bölüm...

Sanatseverlere Umut Denemesi sergisi... Ünlü isimlerin cadde turu, İnci Ertuğ'dan Aşık Mıyım Neyim...
HT Kulüp HT Life 360. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Kulüp 644. bölüm...

Prof. Dr. Turhan Esener son yolculuğuna uğurlandı... 66. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu......
HT Kulüp HT Life 359. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Kulüp 643. bölüm...

Kayak tutkunlarının Uludağ görüntüleri... Derin Mermerci'nin kızlarıyla birlikte çıktığı kayak...
HT Kulüp HT Life 358. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Kulüp 642. bölüm...

Ahmet Eraslan'dan özel defile... Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması... Derin Mermerci'in renkli...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.