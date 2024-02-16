Ece Saruhan'la Oyuna Devam 360. bölüm...

"Ece Saruhan'la Oyuna Devam" Bloomberg HT ekranlarında sanat dolu yolculuğuna başlıyor Engin Hepileri'nin yönettiği; Beyza Şekerci, Onur Ünsal ve Neslihan Arslan'ın rol aldığı Tiyatro.İn'in yeni oyunu 'Kim Bu Ben'in kulisinden çok özel röportajların yer aldığı programda ayrıca haftanın kültür-sanat ajandası da yer alacak. "Ece Saruhan'la Oyuna Devam" Cumartesi akşamı saat 21.00'de Bloomberg HT'de
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.