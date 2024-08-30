Ece Saruhan'la Oyuna Devam 29. bölüm...

"Ece Saruhan'la Oyuna Devam" Bloomberg HT ekranlarını sanatla buluşturmaya devam ediyor. Türkiye İş Bankası Müzesi'nin bankanın 100. kuruluş yıldönümünde 'İşi'nin Yüz Yılı' kalıcı sergisinin detaylarının yer alacağı programda bale, müzik ve tiyatrolardan oluşan festivaller ekrana gelecek. Ayrıca ajandanıza not etmeye değer 'Haftanın Kültür-Sanat' etkinliklerinden derledğimiz renkli turumuz da programımızda yer alacak.
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