Ece Saruhan'la Oyuna Devam 20. bölüm...

Ece Saruhan'la Oyuna Devam" Bloomberg HT ekranlarını sanatla buluşturuyor. Latife Tekin'in "Sevgili Arsız Ölüm" romanından tiyatroya uyarlanan "Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit"in Harbiye Açık Hava'daki gösteriminden izlenimlerin yer alacağı programda ayrıca 'Haftanın Kültür-Sanat Ajandası' da yer alacak"Ece Saruhan'la Oyuna Devam" Cumartesi akşamı saat 21.00'de Bloomberg HT'de
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