Bloomberg HT Magazin 341. bölüm

Yardım derneklerine üye olan cemiyet hayatının ünlü hanımları... Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ile çok özel röportaj... Melisa Mutlu'nun iş ve özel yaşamına dair her şey ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla cumartesi akşamı saat 19.00'da Bloomberg HT'de...
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