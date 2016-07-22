Yıldızları buluşturan şov

Ünlü İtalyan iç giyim firması Intimissimi’nin Verona’da düzenlenen muhteşem organizasyonuna dünyaca ünlü modellerin yanı sıra Türkiye’den ünlü isimler de katıldı.

Dünyaca ünlü iç giyim firması Intimissimi, ‘Intimissimi on Ice Opera Pop’ organizasyonu ile moda ve şov dünyasına damgasını vurdu. 20 Eylül akşamı İtalya’nın Verona kentinin simgesi tarihi Arena di Verona’da gerçekleştirilen organizasyon muhteşem bir şova sahne oldu. Dünyaca ünlü artistik buz patencileri Carolina Kostner ve Stephane Lambiel’i bir araya getiren gecenin açılışını ise ünlü şarkıcı Pharrell Williams yaptı. Dünyanın dört bir yanında şovu izlemeye gelenler arasında Intimissimi’nin yü zü Brezilyalı top model Ana Beatriz Barros, Irina Shayk, Blanca Suarez, Bianca Balti, Lena Gercke, Katsia Zingarevich ve Martha Graeff gibi isimlerin yanı sıra Türkiye’den de Burcu Esmersoy, Tülin Şahin, Miss Turkey Amine Gülşe ve Buse Terim de vardı. Gecede sahneye çıkan diğer isimler ise Kanadalı şarkıcı Kiezsa ve Ferzan Özpetek’in ‘Karşı Pencere’ filmine yaptığı parçayla tanınan İtalyan şarkıcı Giorgia’ydı.



Gürkan KURT