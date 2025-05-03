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Romantik tren yolculuğu...

Genç iş insanı Hakan Sabancı oyuncu sevgilisi Hande Erçel ile lüks Roma-Paris treniyle seyahate çıktı.

Giriş: 03 Mayıs 2025 Cumartesi
Romantik tren yolculuğu...

Hakan Sabancı, sevgilisi Hande Erçel ile birlikte Roma–Paris treninde çekildiği yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bir süre önce ‘ayrılık’ iddiaları nedeniyle çok konuşulan çift, son olarak Maldivler dönüşü havaalanında görüntülenmişti. İtalya'dan tren yolculuklarına başlayan Erçel ve Sabancı lüks trende geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Akşam yemekleri için hazırlanan Hakan Sabancı, sevgilisi Hande Erçel'in romantik fotoğrafları, sosyal medyada gündem olurken; akıllara 'Bu bir evlilik teklifi mi?' sorusunu getirdi. Hakan Sabancı'nın sevgilisiyle çektirdiği romantik fotoğraf karelerini annesi Arzu Sabancı da beğendi. Çiftin Roma-İstanbul hattında dört gece sürecek seyahatleri için ise gecelik 2000 euro gibi bir fiyat ödediği iddia edildi.

Hakan Sabancı Hande Erçel tren

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