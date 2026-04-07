Dostlarıyla hasret gideriyor

Cemiyet hayatının sevilen simalarından Begüm Şen, uzun süredir yaşamını sürdürdüğü Los Angeles’tan İstanbul’a kısa bir mola için dönüş yaptı. Şehrin enerjisini ve dostlarını özleyen Şen, ayağının tozuyla sosyal yaşamın kalbine daldı. Yıllar önce ABD’ye yerleşen ancak Türkiye ile bağlarını hiç koparmayan Begüm Şen, İstanbul ziyaretinde vaktinin büyük bir kısmını yakın arkadaşlarına ayırdı. Boğaz manzarasında dostlarıyla bir araya gelen Şen, hem anı tazeledi hem de Los Angeles’taki yaşamından kesitler paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle takipçilerinden büyük ilgi gören Şen'in, İstanbul tatili boyunca arkadaşlarına ziyaret odaklı birkaç görüşme daha yapacağı öğrenildi. Kısa tatilinin ardından Los Angeles’a dönecek olan Şen, bu süreçte şehrin en sevdiği mekanlarını ziyaret ederek İstanbul tadını doyasıya çıkarmayı planlıyor.