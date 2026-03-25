Güncel

Kültür elçileri sertifikalarını aldı

Kültürel mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonuyla hareket eden EPOS 7 Derneği, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile iş birliği içinde gerçekleştirdiği kapsamlı eğitim programını başarıyla tamamladı.

Giriş: 25 Mart 2026 Çarşamba 10:31 Güncelleme: 25 Mart 2026 Çarşamba 10:41
Kültürel mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonuyla hareket eden EPOS 7 Derneği, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile iş birliği içinde gerçekleştirdiği kapsamlı eğitim programını başarıyla tamamladı. Dernek Başkanı Arzu Sabancı ve beraberindeki heyet, 14 haftalık eğitimin ardından sertifikalarını teslim aldı. Eğitim programı boyunca derslere bizzat katılım gösteren EPOS 7 Derneği Başkanı Arzu Sabancı, 14 hafta süren ve toplamda 42 saati bulan yoğun müfredatın ardından sınav heyecanı yaşadıklarını belirtti. Sabancı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Biz yeni şeyler öğrenip gelişirken, bu bilgiyle bir paylaşım ve gelişim alanı yaratmaya çalıştık" diyerek, dernek olarak eğitime verdikleri önemi vurguladı. Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen törende, kursiyerlere sertifikaları BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura tarafından takdim edildi. Rektör Hatipoğlu, sivil toplum kuruluşlarının akademik eğitimlerle desteklenmesinin toplumsal gelişim açısından kritik rol oynadığını ifade ederek Arzu Sabancı ve ekibini tebrik etti. Kültür, sanat ve tarih odaklı olduğu bilinen bu özel eğitim programı, katılımcıları 14 hafta boyunca teorik ve pratik bilgilerle donattı. Programın sonunda gerçekleştirilen sınavda başarı gösteren dernek üyeleri, üniversite onaylı sertifikalarını alarak bu süreci profesyonel bir başarıya dönüştürdü. Tören, üniversite yönetimi ve EPOS 7 Derneği üyelerinin birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.