Boşanmada tazminat krizi...

2023'teki bot kazasında ölümden dönen Ali-Vuslat Doğan Sabancı çiftinin kazanın yaralarını sarmayı başarsalar da evlerini ayırmışlardı. 1996 yılında evlenen, Sabancı Ailesi'nden Ali Bey ile Doğan Ailesi'nin kızı Vuslat Hanım'ın evliliği resmen olmasa da sona ermişti. Her ikisi de boşanmak istese de tazminatta anlaşamadıkları için bunu başaramıyorlarmış. Daha doğrusu Vuslat Hanım, astronomik bir rakam istediği için anlaşmaya varamıyorlarmış. Vuslat Hanım'ın bot kazasından eşini sorumlu tuttuğu ve onu bu şekilde cezalandırmak istediği için astronomik bir tazminat istediğini iddialar arasında yer alıyor.