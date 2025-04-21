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Ailesiyle Paskalya'yı kutladı

Bettina Machler, ailesiyle bir araya gelerek Paskalya Bayramı’nı kutladı.

Giriş: 21 Nisan 2025 Pazartesi
Ailesiyle Paskalya'yı kutladı

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Bettina Machler, ailesiyle ve torunlarıyla birlikte Paskalya Bayramı'nı kutladı. Kutlamada; kızı Pia Hakko Yeşil, damadı Kaan Yeşil, oğlu Can Hakko ve gelini Deniz Hakko ile ailenin en küçük üyeleri Lily June ve Leo Cem de vardı. Paskalya Bayramı için özel olarak bir sofra kuran aile boyanmış yumurtalarla eğlenceli anlar yaşadılar. Bettina Hanım ise torunlarıyla bahçede oynayan damadı ve oğlunun bu mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Paskalya Bayramı Bettina Machler canhakko

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