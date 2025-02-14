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Tapan'dan Türk tasarımcılara destek

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Tapan, Türk modacıları destekleyerek şık kombiniyle poz verdi.

Giriş: 14 Şubat 2025 Cuma
Tapan'dan Türk tasarımcılara destek

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi genç iş insanı Melisa Tapan, dikkat çeken şık tarzının moda mimarlarına destek oldu. Geçtiğimiz günlerde üyesi olduğu TÜSİAD'da toplantıya katılan Tapan'ın 27 bin 500 liralık ceketi ve 10 bin 650 liralık aksesuarı dikkat çekmişti. Pahalı kombiniyle gündem olan Tapan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türk tasarımcıların parçalarını üzerinde taşımaktan gurur duyduğunu söyleyen Melisa Hanım paylaşımına 'Seçimlerimiz, kim olduğumuzun sessiz bir ifadesidir. TÜSİAD gibi önemli platformlarda yer alırken, Türk tasarımcılarımızın güçlü ve yaratıcı dokunuşlarını taşımaktan gurur duyuyorum. Değerlerimizi ve vizyonumuzu her detayda yansıtmak bizim sorumluluğumuz. Ayn Rand’ın dediği gibi: ‘Bir insanın başarısı, kim olduğuna dair yaptığı seçimin bir yansımasıdır.’ Benim seçimim; yaratıcı, özgün ve bizi temsil eden Türk markalarına destek vermek. Önemli olan; taşıdığınız duruş ve bıraktığınız izdir.' Açıklamasını yaparak tartışmalara nokta koydu.

Melisa Tapan Sabancı Holding Moda

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