Sabancı, Londra'da gezdi...

Verdiği sağlıklı yemek tarifleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, yeni kitabı için Londra'da keşfe çıktı.

Giriş: 05 Şubat 2025 Çarşamba

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

Sabancı, Londra'da gezdi...

Verdiği sağlıklı yemek tarifleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, yeni kitabı için Londra'da keşfe çıktı.

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