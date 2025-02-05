Verdiği sağlıklı yemek tarifleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, yeni kitabı için Londra'da keşfe çıktı.
Giriş: 05 Şubat 2025 Çarşamba
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
Sabancı, Londra'da gezdi...
Verdiği sağlıklı yemek tarifleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, yeni kitabı için Londra'da keşfe çıktı.
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