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Rahmi Koç 'Seymanbaşı' ilan edildi

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Ankara’da düzenlenen Seymenbaşı Töreni'ne katılarak Seymenbaşı oldu.

Giriş: 09 Ocak 2025 Perşembe
Rahmi Koç 'Seymanbaşı' ilan edildi

Türkiye’de iş dünyasında önemli isimlerinden Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, için Ankara’da özel bir etkinlik düzenlendi. Ankaralı bir aileye mensup olan ve Ankara’da dünyaya gelen Rahmi Koç yapılan etkinlik ile Ankara kültürünün önemli simgelerinden olan “Seymanbaşı” oldu. Seymen kültürünün Ankara’nın kimliğine etkisi bilinirken Rahmi Koç bu çok özel ünvana layık görüldü. Etkinliğe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Rahmi Koç'un ablası Semahat Arsel ile siyaset ve iş dünyasının etkili isimleri törene katıldı.

Hakan YAĞCI

Koç Holding Rahmi Koç ankara

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