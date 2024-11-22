Yeni yıl koleksiyonuna davet...

Dünyaca ünlü marka Fendi, 2025 yılında gerçekleşecek olan yüzüncü yılını kutlamaya hazırlanırken, Yeni yıla özel hazırlanan Winter Holiday Kapsül koleksiyonunu İstinyepark mağazasında gerçekleşen bir davetle tanıttı. Davete; Begüm Gazioğlu Ballı, Burcu Şendir, Tuğçe Eyilik, Sibel-Minel Karakaşlı gibi çok sayıda modasever isim katılım gösterdi. Markanın yeni yıl kapsül koleksiyonu; İtalyan Moda evinin kodlarını grafik ve eğlenceli süslemelerle buluşturan bu zarif kutlama tasarımı, İtalyan el işçiliğinin eşsiz örneklerinden biri olan Murano camı ve geleneksel süslemelerden ilham alıyor. Camdan kabarık harflerle tasarlanan logosu, yeni yıl konseptinin merkezinde yer alıyor. İtalyan Murano cam işçiliği ve geleneksel süslemelerden esinlenilen bu özel logo, antik ve metalik gümüş, turkuaz ve toz pembe tonlarıyla hayat buluyor. Vitrinler, malzeme ve şekillerin uyumlu bir şekilde buluştuğu aynı estetik anlayışı yansıtıyor. 1984 yılında Karl Lagerfeld’in tasarladığı bir arşiv çiziminden ilham alınarak, Noel Baba nostaljik bir silüetle yeniden yorumlanıyor. Peekaboo ve Baguette çantalar, ambalajlar ve cam süslerle birlikte tahterevalli üzerinde dengede duran bir yeni yıl ağacına dönüşüyor. Tasarımdaki metalik detaylar, Fendi Kış Yeni Yıl 2024 koleksiyonundaki deri ürünlerin platin, gümüş, turkuaz ve toz pembe tonlarındaki dokularını çağrıştırıyor.

Onur AYDIN