Koç, kamera karşısına geçti

İş insanı Caroline Koç’un sahibi olduğu Selamlique Istanbul markası ‘1 Fincan Kahve, 40 Soru’ isimli video programına yeni konuklar almaya devam ediyor. Soruları oyuncu Nejat İşler'in sorduğu programın ikinci konuğu ise Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç oldu. “Bir Fincan Kahve 40 Soru”nun konuğu Rahmi Koç, Koç Holding'deki odasını program için açtı. Hem sorulara cevap veren hemde iş yerini gezdiren Rahmi Bey, markadan Türk kahvesi yapıp içmeyi de ihmal etmedi. İşler'in 'Hayatta en çok neye önem verirsiniz?' sorusuna 'Nezaket, dostluk, terbiyeli olmak, nefret etmemek ve dedikodu yapmamak' cevabını verdi. Özel videoyu sosyal medya hesabından paylaşan merhum iş insanı Mustafa V. Koç’un eşi Caroline Koç, “1 Fincan Kahve, 40 Soru. kayınpederim Sayın Rahmi M. Koç ile. Teşekkürler Rahmi Bey" notunu düşmeyi ihmal etmedi.